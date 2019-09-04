04 Eylül 2019, Çarşamba
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Türkiye'de transfer piyasası hareketli geçti! İşte gelenler ve gidenler...
Süper Lig Cemil Usta Sezonu öncesi transfer piyasası oldukça hareketliydi. Türkiye'de kulüpler önemli isimleri kadrolarına katarken bir yandan da yıldız isimleriyle yollarını ayırdı. Bu süreçte Radamel Falcao, Luiz Gustavo, Daniel Sturridge ve Mohamed Elneny gibi bir çok yıldız Türkiye'ye geldi! İşte 18 kulübün transfer raporu...
Giriş Tarihi: 04.09.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 09:59
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