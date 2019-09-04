Türkiye'de transfer piyasası hareketli geçti! İşte gelenler ve gidenler...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu öncesi transfer piyasası oldukça hareketliydi. Türkiye'de kulüpler önemli isimleri kadrolarına katarken bir yandan da yıldız isimleriyle yollarını ayırdı. Bu süreçte Radamel Falcao, Luiz Gustavo, Daniel Sturridge ve Mohamed Elneny gibi bir çok yıldız Türkiye'ye geldi! İşte 18 kulübün transfer raporu...