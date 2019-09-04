04 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Falcao transferinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi!

Galatasaray'ın aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı ve sonunda mutlu sona ulaştığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao düzenlenen görkemli bir imza töreniyle resmen Galatasaraylı oldu. Bu transferde birçok engelle karşılaşan Sarı-Kırmızılı kurmayların yoğun mesaisi sonucu formayı giyen Falcao transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 23:24
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Falcao transferinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi!

Galatasaray Monaco'da formayı giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattı.

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Falcao transferinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi!

Sarı-Kırmızılılar'da bu transferi gerçekleştirebilmek için özellikle Abburrahim Albayrak, Ahmet Bulut ve Şükrü Hanedar ciddi mesai harcadı.

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Falcao transferinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi!

Transferde gerek Monaco cephesinden gerekse maddi kaynaklara bağlı olarak birçok engel çıksa da taraftarın ve camianın yoğun baskısı sonucu mutlu sona ulaşıldı.

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Falcao transferinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi!

2+1 yıllığına Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcünün Sarı-Kırmızılılar'dan yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı bildirilmişti.

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Falcao transferinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi!

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDELERİ BİR HAYLİ FAZLA
Akşam'ın haberine göre Falcao; "Süper Lig'de ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi" organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri koydurdu.

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