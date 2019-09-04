04 Eylül 2019, Çarşamba
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Falcao transferinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi!
Galatasaray'ın aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı ve sonunda mutlu sona ulaştığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao düzenlenen görkemli bir imza töreniyle resmen Galatasaraylı oldu. Bu transferde birçok engelle karşılaşan Sarı-Kırmızılı kurmayların yoğun mesaisi sonucu formayı giyen Falcao transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.09.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 23:24
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