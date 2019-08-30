30 Ağustos 2019, Cuma
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Kayserispor-Galatasaray maçından kareler
Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Galatasaray karşılaşmayı 90+9. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle kazandı. 5 kırmızı kart çıkan karşılaşmada yardımcı antrenör Ümit Davala da gördüğü kart sonucu tribüne gönderildi. İşte maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 30.08.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 23:20
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