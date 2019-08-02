02 Ağustos 2019, Cuma
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Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Radamel Falcao için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar artık yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği günü bekliyor. Öte yanda Kolombiya basını, Galatasaray'ın Falcao ile imzalayacağı sözleşmenin detaylarını paylaştı. İşte 33 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan alacağı ücret...
Giriş Tarihi: 02.08.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 07:09
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