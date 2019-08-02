Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret

Monaco'nun 33 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis talep ettiği, Sarı-Kırmızılılar ise oyuncunun yıllık ücretinin yüksek olması ve UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alarak, yıldız futbolcuyu 'sıfır' bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyordu.