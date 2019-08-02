02 Ağustos 2019, Cuma

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Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Radamel Falcao için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar artık yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği günü bekliyor. Öte yanda Kolombiya basını, Galatasaray'ın Falcao ile imzalayacağı sözleşmenin detaylarını paylaştı. İşte 33 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan alacağı ücret...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 07:09
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Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye ederken gündemdeki isimlerden taraftarı en çok heyecanlandıran şüphesi Radamel Falcao.

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Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret

Falcao'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes ile bir araya gelen Bulut, Monaco yöneticileri ile bonservis konusunu görüşmüştü.

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Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret

Monaco'nun 33 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis talep ettiği, Sarı-Kırmızılılar ise oyuncunun yıllık ücretinin yüksek olması ve UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alarak, yıldız futbolcuyu 'sıfır' bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyordu.

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Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret

Bunun gibi ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın Falcao'yu en kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken Bulut'un bu görüşmesi transferin gidişatında önemli bir basamaktı.

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Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret

Görüşmeler sonuçlandı ve Falcao'nun kariyerine nerede devam edeceği de belli olmuş oldu.

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