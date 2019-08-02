02 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası!

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren Galatasaray, transferde yoğun günler geçiriyor. Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao transferini açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Cimbom, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Everton'lı milli futbolcu Cenk Tosun için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 02.08.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 07:09
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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası!

Galatasaray'da yeni sezon hareketliliği tam gaz devam ediyor.

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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası!

Avusturya kampını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim eksik bölgeler için talimatları vermiş ve çalışmalar başlamıştı.

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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası!

Diagne'nin de satılacak olmasında dolayı forvet mevkine transfer yapılmasını isteyen kurt hocanın bu talebi sonrası flaş bir isim gündemde.

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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası!

Galatasaray'da Cenk Tosun hareketliliği başladı. Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak üzere olan sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı santrforun yanına milli yıldızı da ikinci forvet olarak düşünüyor.

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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası!

Hatta gelen haberlere göre; Cenk'in kulübü Everton'a teklif bile yapıldı. Kadrosunda Richarlison'u bulunduran İngiliz ekibi, Juventus'un 19 yaşındaki forveti Moise Kean'i de kadrosuna katmak üzere.

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