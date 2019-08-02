Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası!

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren Galatasaray, transferde yoğun günler geçiriyor. Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao transferini açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Cimbom, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Everton'lı milli futbolcu Cenk Tosun için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 02.08.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 07:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





