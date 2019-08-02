02 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası!
Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren Galatasaray, transferde yoğun günler geçiriyor. Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao transferini açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Cimbom, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Everton'lı milli futbolcu Cenk Tosun için girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: 02.08.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 07:09
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