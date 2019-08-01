01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Başkan resmen duyurdu! İşte Nainggolan'ın yeni takımı

Gelecek sezon için orta saha arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda ilk olarak Fulham'dan Michael Seri'yi kiralayan Galatasaray, Fildişili oyuncunun yanına bir takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin girişimde bulunduğu Inter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'ın yeni takımı resmen açıklandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 22:24
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Başkan resmen duyurdu! İşte Nainggolan'ın yeni takımı

Galatasaray yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Başkan resmen duyurdu! İşte Nainggolan'ın yeni takımı

Transfer sezonunun hareketli ekiplerinden Galatasaray, şu ana kadar birçok isimle sözleşme imzaladı.

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Başkan resmen duyurdu! İşte Nainggolan'ın yeni takımı

Gelecek sezon 3 kulvarda birden yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim, geniş ve rotasyonlu bir kadro kurulmasını istiyor.

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Başkan resmen duyurdu! İşte Nainggolan'ın yeni takımı

Son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katan Aslan'da Nainggolan da gündemdeki isimlerdendi.

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Başkan resmen duyurdu! İşte Nainggolan'ın yeni takımı

Ancak Sarı-Kırmızılılar'a bu transferden kötü haber geldi.

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