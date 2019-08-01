Başkan resmen duyurdu! İşte Nainggolan'ın yeni takımı

Gelecek sezon için orta saha arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda ilk olarak Fulham'dan Michael Seri'yi kiralayan Galatasaray, Fildişili oyuncunun yanına bir takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin girişimde bulunduğu Inter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'ın yeni takımı resmen açıklandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 22:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





