17 Ekim 2019, Perşembe

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Falcao için devreye girdiler! Ocak ayında...

Galatasaray'ın uzun süre uğraş verdiği ve yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım bir yandan ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdaki oyunculara gelecek teklifler hakkında karar aşamasına gelecek. Galatasaraylı taraftarların gözbebeği konumunda olan Kolombiyalı golcü için Avrupa devi devreye girdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 20:00
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Falcao için devreye girdiler! Ocak ayında...

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yeni takımı ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Falcao için devreye girdiler! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılı takıma büyük uğraşlar sonucu transfer edilen Kolombiyalı golcüye sürpriz bir talip çıktı.

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Falcao için devreye girdiler! Ocak ayında...

Süper Lig'de 1 golü bulunnan Radamel Falcao büyük umutlarlarla sarı-kırmızılı takıma geldi ancak şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi .

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Falcao için devreye girdiler! Ocak ayında...

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında forma giyen ve aşil tendonunda ağrı hisseden yıldız futbolcu 10 gündür takımdan uzak kalmıştı.

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Falcao için devreye girdiler! Ocak ayında...

Öyle ki, Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinin uzaması, "Sakat değil. Parasını alamadı" iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

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