Falcao için devreye girdiler! Ocak ayında...

Galatasaray'ın uzun süre uğraş verdiği ve yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım bir yandan ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdaki oyunculara gelecek teklifler hakkında karar aşamasına gelecek. Galatasaraylı taraftarların gözbebeği konumunda olan Kolombiyalı golcü için Avrupa devi devreye girdi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 20:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





