17 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik..
Süper Lig'e verilen milli ara yarın oynanacak olan Galatasaray Sivasspor mücadelesi ile tekrar başlıyor. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıklar can sıkarken Terim'in kadroda kimlere yer vereceği merak konusuydu. Galatasaray'ın Sivasspor mücadelesi için kamp kadrosu belli oldu. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 17.10.2019 21:17
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