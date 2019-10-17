17 Ekim 2019, Perşembe

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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik..

Süper Lig'e verilen milli ara yarın oynanacak olan Galatasaray Sivasspor mücadelesi ile tekrar başlıyor. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıklar can sıkarken Terim'in kadroda kimlere yer vereceği merak konusuydu. Galatasaray'ın Sivasspor mücadelesi için kamp kadrosu belli oldu. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 21:17
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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik..

Galatasaray, Süper Lig'in 8inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik..

Florya Metin Oktay Tesislerinde Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı.

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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik..

Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise pas oyununa yönelik taktik çalışma gerçekleşti.

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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik..

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Milli takım kamplarından bugün dönen Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli, kamp kadrosuna dahil oldu.

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Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! 2 eksik..

Öte yandan Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Radamel Falcao ve Mario Lemina, Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasarayın Sivasspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

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