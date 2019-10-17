17 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Basına sızdı! işte Galatasaray'ın transfer bombası...

Sezon başında kadrosuna kattığı futbolcularla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Galatasaray'da son 30 yılın en kötü başlangıçını yaptı. Sarı kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara deplasmanında lig sonuncusu Gençlerbirliği ile berabere kalırken Ocak ayı takım operasyonunu resmen duyurmuştu. Sergilenen futbola büyük tepki gösteren Terim, "Ocak ayına kadar sabredin" ifadeleriyle değişimi önceden haber verdi. Yaptığı analizler sonucunda Ocak planını oluşturan Fatih Terim birçok oyuncuyu gönderecek. Transfer konusunda ise Galatasaraylı gözlemcilerin izleyip beğendiği sürpriz bir orta saha var... İşte Galatasaray'daki son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 19:09
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Basına sızdı! işte Galatasaray'ın transfer bombası...

Süper Lig'in ilk 7 haftasında son 30 yılın en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da Ocak'ta büyük değişim yaşanacak.

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Basına sızdı! işte Galatasaray'ın transfer bombası...

Ocak ayını oldukça hareketli geçirmesi beklenen sarı kırmızılılarda transfer takviyeleri yapılması planlanıyor.

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Basına sızdı! işte Galatasaray'ın transfer bombası...

Bu konuda izleme ekibine talimat verildi ve arayışlar başladı.

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Basına sızdı! işte Galatasaray'ın transfer bombası...

Sarı kırmızılılar sezon başında da girişimlerde bulunmuş ancak FFP nedeniyle istediği hedeflere ulaşamamıştı.

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Basına sızdı! işte Galatasaray'ın transfer bombası...

İŞTE FATİH TERİM'İN OCAK AYI PLANI VE STOPER BOMBASI

Terim, "Ocak ayına kadar sabredin" ifadeleriyle değişimi önceden haber vermişti. Peki Galatasaray'da muhtemel olarak ne gibi değişimlerin yaşanması bekleniyor?

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