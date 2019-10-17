17 Ekim 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Basına sızdı! işte Galatasaray'ın transfer bombası...
Sezon başında kadrosuna kattığı futbolcularla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Galatasaray'da son 30 yılın en kötü başlangıçını yaptı. Sarı kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara deplasmanında lig sonuncusu Gençlerbirliği ile berabere kalırken Ocak ayı takım operasyonunu resmen duyurmuştu. Sergilenen futbola büyük tepki gösteren Terim, "Ocak ayına kadar sabredin" ifadeleriyle değişimi önceden haber verdi. Yaptığı analizler sonucunda Ocak planını oluşturan Fatih Terim birçok oyuncuyu gönderecek. Transfer konusunda ise Galatasaraylı gözlemcilerin izleyip beğendiği sürpriz bir orta saha var... İşte Galatasaray'daki son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 17.10.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 19:09
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı