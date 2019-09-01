01 Eylül 2019, Pazar

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Yeni sezon mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı elde etmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Aslan, 33 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray'ın yeni transferin Falcao hakkında bilinmeyenler... Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 12:28
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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Transfer gündeminin en hızlı takımlarından olan sarı-kırmızılılar şu ana kadar tam 9 oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı.

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Orta saha ve forvet bölgelerinde de takviye yapmak isteyen Aslan'da transfer gündeminin bir numaralı ismi Monaco forması giyen dünya yıldızı golcü Radamel Falcao'ydu...

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Falcao transferi için Fransa'ya adeta kamp kurmuştu.

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

33 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı.

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek olan yıldız oyuncu hakkında duyanları şaşırtan bilgiler ortaya çıktı. İşte Radamel Falcao hakkında bilinmeyenler...

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