01 Eylül 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Yeni sezon mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı elde etmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Aslan, 33 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray'ın yeni transferin Falcao hakkında bilinmeyenler... Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 01.09.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 12:28
- 1
- 36
- 2
- 36
- 3
- 36
- 4
- 36
- 5
- 36
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"