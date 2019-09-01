01 Eylül 2019, Pazar
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Arda Turan'dan Falcao için olay sözler!
Transfer çalışmalarını hızlı takımlarından Galatasaray, yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yılın transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılılar, transferi için uzun süredir Monaco ile görüşme halinde olduğu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı. Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Öte yandan Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, Atletico Madrid forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan Falcao için olay ifadeler kullandı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 01.09.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 12:56
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