01 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Arda Turan'dan Falcao için olay sözler!

Transfer çalışmalarını hızlı takımlarından Galatasaray, yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yılın transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılılar, transferi için uzun süredir Monaco ile görüşme halinde olduğu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı. Galatasaray, 33 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Öte yandan Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, Atletico Madrid forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan Falcao için olay ifadeler kullandı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 12:56
  • 1
  • 80
Arda Turan'dan Falcao için olay sözler!

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, yıılan hikayesine dönen Falcao transferinde mutlu sona ulaştı.

  • 2
  • 80
Arda Turan'dan Falcao için olay sözler!

Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

  • 3
  • 80
Arda Turan'dan Falcao için olay sözler!

Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, Atletico Madrid'de oynadığı dönemde takım arkadaşı olan Falcao ile ilgili olay ifadeler kullanmıştı. İşte Arda Turan'ın ve spor dünyasının ünlü simalarının unutulmaz sözleri...

  • 4
  • 80
Arda Turan'dan Falcao için olay sözler!

'BİR DAHA ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAYACAĞIM'

Fatih Terim 2004 yılında yaptığı açıklamada da Galatasaray'dan ayrıldığını açıklamıştı. Fatih Terim Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

''Şu anki vedam döneceğimi gösteren bir veda değil. Galatasaray'daöğrendiklerim, her şeyi ulu orta kamuoyunun önünde tartışmak değildi. 20.45 itibariyle Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini tamamen astım. Bir daha asla Galatasaray'da teknik direktör olarak çalışmayacağım. Türkiye'de de çalışmayacağım. Vedam biraz geniş kapsamlı veda. Siz Fatih Terim olun bir takım şeylere maruz kalın. Benim ihtiyacım yok kendimi savunmaya. Yurtdışında biz yine kendi insanlarımızı temsil etmeye devam ederiz.''

Fatih Terim bu sözleri unutulmazlar arasına girmişti.

  • 5
  • 80
Arda Turan'dan Falcao için olay sözler!

Ancak unutulmaz sözler sadece Fatih Terim'e ait değil.

RIDVAN DİLMEN

"Türkiye'de benim kaliteme yaklaşan bir futbolcu göremiyorum. Ancak Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Messi bana benziyor. Messi ilerde benim gibi olabilir. Zidane'ın en büyük özelliği; arkada gözü vardı. Top gelmeden karar verirdi. Oğuzhan da öyle. Topu aldıktan sonra karar veriyor. Bu da tecrübe kazandıkça olacaktır. Bir de korkak. Kramponu gördü mü korkuyor. Bu da genç olduğu için"

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör