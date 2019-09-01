01 Eylül 2019, Pazar
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Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte alacağı ücret
Galatasaray, uzun bir süredir uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Kolombiyalı yıldızın İstanbul'a geliş saatini açıkladı. Galatasaray'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Radamel Falcao'nun alacağı ücret belli oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 01.09.2019 11:00
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