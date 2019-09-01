01 Eylül 2019, Pazar

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Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte alacağı ücret

Galatasaray, uzun bir süredir uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Kolombiyalı yıldızın İstanbul'a geliş saatini açıkladı. Galatasaray'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Radamel Falcao'nun alacağı ücret belli oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 11:00
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Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte alacağı ücret

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

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Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte alacağı ücret

Uzun süredir yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi mutlu sonla bitti.

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Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte alacağı ücret

Sarı-kırmızılı kurmaylar yıldız golcü ile her konuda anlaşma sağlamış ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu bir türlü ikna edememişti.

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Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte alacağı ücret

Fransız ekibi, Falcao için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve oyuncunun takımda kalması için önüne engeller koymuştu.

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Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! İşte alacağı ücret

Santrfor bölgesine Ben Yedder ve Slimani'yi alan Monaco, Falcao'nun takımda kalması için yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu.

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