Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve bu nedenle geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da gündem Radamel Falcao transferi... Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya uçtu. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenen Galatasaray'da transferi için uzun uğraşlar verilen Radamel Falcao ile ilgili şaşırtan gerçekler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 14:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





