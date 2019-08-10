10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve bu nedenle geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da gündem Radamel Falcao transferi... Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya uçtu. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenen Galatasaray'da transferi için uzun uğraşlar verilen Radamel Falcao ile ilgili şaşırtan gerçekler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 14:28
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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Transfer gündeminin en hızlı takımlarından olan sarı-kırmızılılar şu ana kadar tam 9 oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı.

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Orta saha ve forvet bölgelerinde de takviye yapmak isteyen Aslan'da transfer gündeminin bir numaralı ismi Monaco forması giyen dünya yıldızı golcü Radamel Falcao...

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

33 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan Galatasaray, bu transferi önümüzdeki günlerde resmen duyuracak.

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Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Falcao transferindeki son pürüzleri halletmek üzere Fransa'ya uçtu.

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