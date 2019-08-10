10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte geliyor

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için gün sayan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcü ile birlikte bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 11:39
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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte geliyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı.

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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte geliyor

Galatasaray yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı.

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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte geliyor

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitti.

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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte geliyor

Cimbom'un transfer listesinde yer alan Falcao da Galatasaray açıklamasında bulundu.

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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte geliyor

Dünya yıldızı golcü yaptığı açıklamada, "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur." ifadelerini kullandı.

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