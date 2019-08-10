Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte geliyor

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için gün sayan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcü ile birlikte bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





