11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao bayramı!

Fransa'ya giden ikinci başkan Albayrak, Monaco ve yıldız oyuncu ile her konuda anlaştı. Ardından Albayrak'ın Falcao ile birlikte çekildiği fotoğraf sosyal medyaya düştü; yer yerinden oynadı.

Giriş Tarihi: 11.08.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 06:49
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Galatasaray'da Falcao bayramı!

Bitti bu iş... Galatasaray, gelmesi 'imkansız' olarak görülen Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı.

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Galatasaray'da Falcao bayramı!

İsmi ortaya atıldığından itibaren sarı-kırmızılı taraftarları kendinden geçiren yıldız oyuncunun transferiyle ilgili dün sıcak gelişmeler yaşandı.

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Galatasaray'da Falcao bayramı!

Cuma günü Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya giden ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Monaco ve oyuncuyla bir kez daha masaya oturdu ve her konuda anlaştı.

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Galatasaray'da Falcao bayramı!

Birlikte çekildikleri fotoğraf internete düştü ve Galatasaraylılar bayram sevinci yaşadı

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Galatasaray'da Falcao bayramı!

19.05'TE AÇIKLANACAK
Galatasaray ile 2 1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Falcao yıllık 5 milyon euro ücret ve bonuslar alacak. Kulübü Monaco ile hangi koşullarda anlaşıldığı ise şimdilik tam olarak bilinmiyor.

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