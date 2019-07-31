31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Diagne müjdesi! Evini topladı...

Galatasaray'da beklenen oldu! Galatasaray'da geleceği belirsiz hale gelen ve haftalardır transfer olması için de beklemeye geçilen Mbaye Diagne'de son dakika... Satışı yılan hikâyesine dönen Senegalli oyuncu İstanbul'daki evini topladı. İşte Galatasaray'ın Diagne'den kazanacağı para ve Senegalli oyuncunun yeni takımı...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 11:47
  • 1
  • 22
Galatasaray'a Diagne müjdesi! Evini topladı...

Sarı kırmızılı takım ile yollarını ayıracak olan golcü futbolcu özel eşyalarını hazırlattı.

  • 2
  • 22
Galatasaray'a Diagne müjdesi! Evini topladı...

Peki, Diagne'nin yeni adresi neresi olacak? Senegalli oyuncu, sarı kırmızılılara ne kadar kazandıracak? İşte soruların yanıtı ve ayrıntılar...

  • 3
  • 22
Galatasaray'a Diagne müjdesi! Evini topladı...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da geçtiğimiz günlerde Diagne'nin kıymetini bulmadan satmayacaklarını vurgulamıştı

  • 4
  • 22
Galatasaray'a Diagne müjdesi! Evini topladı...

Albayrak, Diagne ile ilgili sözlerinin devamında şunları söylemişti:

  • 5
  • 22
Galatasaray'a Diagne müjdesi! Evini topladı...

'İlla ki satacağız' diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör