31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a Diagne müjdesi! Evini topladı...
Galatasaray'da beklenen oldu! Galatasaray'da geleceği belirsiz hale gelen ve haftalardır transfer olması için de beklemeye geçilen Mbaye Diagne'de son dakika... Satışı yılan hikâyesine dönen Senegalli oyuncu İstanbul'daki evini topladı. İşte Galatasaray'ın Diagne'den kazanacağı para ve Senegalli oyuncunun yeni takımı...
Giriş Tarihi: 31.07.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 11:47
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