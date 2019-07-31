31 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Emre Mor açıklaması

Abdurrahim Albayrak açıkladı! KAP geliyor...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 Giriş Tarihi: 31.07.2019

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'ın ikinci başkanı milli yıldız hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, birazdan KAP açıklaması yapacağız dedi.

'da ikinci başkan , sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi. Albayrak, "Birazdan transferiyle ilgili KAP açıklaması yapacağız" dedi.

Sarı-kırmızılıların günlerdir beklediği transfer müjdesi Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Birazdan Emre Mor transferiyle ilgili KAP açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Öte yandan Celta Vigo'ya yakın gazeteler, genç kanat oyuncusunun 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sarı-kırmızılılara gittiğini duyururken, ayrıca 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu olduğunu belirtti. Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı.

Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor açıklaması

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