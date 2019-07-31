Galatasaray'dan Emre Mor açıklaması
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak milli yıldız Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, birazdan KAP açıklaması yapacağız dedi.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi. Albayrak, "Birazdan Emre Mor transferiyle ilgili KAP açıklaması yapacağız" dedi.
Sarı-kırmızılıların günlerdir beklediği transfer müjdesi Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Birazdan Emre Mor transferiyle ilgili KAP açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.
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Öte yandan Celta Vigo'ya yakın gazeteler, genç kanat oyuncusunun 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sarı-kırmızılılara gittiğini duyururken, ayrıca 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu olduğunu belirtti. Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı.
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