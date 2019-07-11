11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Emre Mor'dan flaş Galatasaray sözleri! "Memnun değilim ama..."

Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kadrosuna kattığı Emre Mor'un transferle ilgili sözleri ortaya çıktı. Kendisine ödenecek paradan memnun olmayan ancak kariyeri açısından sarı kırmızılı takımda forma giymek istediğini söyleyen Emre Mor, burada göstereceği performansla eski günlerine dönmenin hayallerini kuruyor. İşte Emre Mor'un Galatasaray'a transferine dair flaş sözleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 13:02
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Emre Mor'dan flaş Galatasaray sözleri! Memnun değilim ama...

Bu sezon transferde son derece dikkatli davranan, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyabilmek için bedelsiz transferlere önem veren Galatasaray'ın anlaştığı son isim Emre Mor oldu.

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Emre Mor'dan flaş Galatasaray sözleri! Memnun değilim ama...

Danimarka'da henüz 18 yaşındayken kendini gösteren, teknik direktör Fatih Terim tarafından o yaşta A Milli Takımı'na davet edilen Emre, 10 milyon euroya yakın bir bedelle Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

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Emre Mor'dan flaş Galatasaray sözleri! Memnun değilim ama...

Ancak Bundesliga (Almanya) Emre için hayal kırıklığı oldu. Büyük umutlarla Dortmund'a giden genç oyuncu, 12 maça çıktı, 1 gol attı, 3 gol pası verdi.

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Emre Mor'dan flaş Galatasaray sözleri! Memnun değilim ama...

Bir yıl sonra Celta Vigo'ya geçen ve La Liga'da (İspanya) da düşüş gösteren Emre, 10 karşılaşmada görev aldı, hiç 90 dakikayı tam olarak bitiremedi ve bu karşılaşmalarda golü ve asisti bulunmadı.

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Emre Mor'dan flaş Galatasaray sözleri! Memnun değilim ama...

Böylesine kötü bir grafik karşısında mental anlamda da kötü günler geçiren Emre Mor, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan oynayacak Galatasaray'a dört elle sarıldı.

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