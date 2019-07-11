11 Temmuz 2019, Perşembe
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Emre Mor'dan flaş Galatasaray sözleri! "Memnun değilim ama..."
Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kadrosuna kattığı Emre Mor'un transferle ilgili sözleri ortaya çıktı. Kendisine ödenecek paradan memnun olmayan ancak kariyeri açısından sarı kırmızılı takımda forma giymek istediğini söyleyen Emre Mor, burada göstereceği performansla eski günlerine dönmenin hayallerini kuruyor. İşte Emre Mor'un Galatasaray'a transferine dair flaş sözleri ve detaylar...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 13:02
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