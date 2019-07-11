11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull

Spor Toto Süper Lig'de kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Fernando, İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer oldu. 4.5 milyon Euro bedelle transfer olan yıldız futbolcunun yerini doldurmak için harekete geçildi. Cimbom, bu boşluğu yine Brezilyalı bir futbolcu ile dolduracak. İşte Galatasaray'ın yeni Pitbull'u....

Giriş Tarihi: 11.07.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 13:32
  • 1
  • 9
Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull

Galatasaray'da çok flaş bir gelişme yaşandı...

  • 2
  • 9
Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull

Sarı-Kırmızılılar yaptığı sıkı pazarlıklar sonrasında Fernando Reges'in satışı konusunda Sevilla ile el sıkıştı.

  • 3
  • 9
Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull

Yönetim bu transfer karşılığında İspanyol kulübünden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli alacak.

  • 4
  • 9
Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray bu önemli gelişme sonrasında ön libero transferi için girişimlere hız verdi.

  • 5
  • 9
Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull

Sarı-kırmızılılar gözünü Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Cuellar'a dikti.

EMRE MOR'DAN BOMBA SÖZLER! HABER İÇİN TIKLAYIN...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör