14 Mart 2019, Perşembe

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Galatasaray 3 yıldır izlediği yıldızı bitiriyor! Fatih Terim onay verdi

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda takviye çalışmalarına başlayan yönetim ilk transferi bitiriyor.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 10:52
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Galatasaray 3 yıldır izlediği yıldızı bitiriyor! Fatih Terim onay verdi

Süper Lig ve Kupa'da şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray'da gelecek sezon da tek hedef mutlak şampiyonluk.

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Galatasaray 3 yıldır izlediği yıldızı bitiriyor! Fatih Terim onay verdi

Bu hedefle yola çıkan sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi.

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Galatasaray 3 yıldır izlediği yıldızı bitiriyor! Fatih Terim onay verdi

Bu sezonki hataya tekrar düşmek istemeyen sarı-kırmızılı yönetimde tek amaç, bütün transferleri yaz kampına yetiştirmek.

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Galatasaray 3 yıldır izlediği yıldızı bitiriyor! Fatih Terim onay verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezonda genç ve yetenekli isimleri takımda görmek istiyor.

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Galatasaray 3 yıldır izlediği yıldızı bitiriyor! Fatih Terim onay verdi

Bu doğrultuda genç yıldızları takibe başlayan sarı-kırmızılılar, ilk transferini gerçekleştiriyor.

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