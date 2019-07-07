07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Diagne'nin yeni rotası belli oldu! Görüşmeler başladı

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda ana gündem maddelerinden biriyse ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne'yi yüksek bonservis bedeliyle satıp transfer için kaynak yaratmak... Bu doğrultuda Suudi Arabistan'a gönderileceği konuşulan Senegalli golcünün yeni rotasının belli olduğu ve menajerinin görüşmelere başladığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 07.07.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 10:24
  • 1
  • 11
Diagne'nin yeni rotası belli oldu! Görüşmeler başladı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemi geçiriyor.

  • 2
  • 11
Diagne'nin yeni rotası belli oldu! Görüşmeler başladı

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar; Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile resmi sözleşme imzaladı.

  • 3
  • 11
Diagne'nin yeni rotası belli oldu! Görüşmeler başladı

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan'ın gündemindeyse Ever Banega, Henry Onyekuru, Radamel Falcao, Vincent Aboubakar ve Deniz Türüç gibi isimler yer alıyor.

  • 4
  • 11
Diagne'nin yeni rotası belli oldu! Görüşmeler başladı

Cimbom'un transfer yapmaya devam edebilmesi ve FFP'ye takılmaması için transferde kaynak yaratması gerekiyor.

  • 5
  • 11
Diagne'nin yeni rotası belli oldu! Görüşmeler başladı

Bu yüzden kadroda piyasa değeri yüksek oyuncuları elinden çıkarabilecek olan Galatasaray'ın satış listesinin tepesinde Mbaye Diagne yer alıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör