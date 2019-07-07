07 Temmuz 2019, Pazar
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Diagne'nin yeni rotası belli oldu! Görüşmeler başladı
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda ana gündem maddelerinden biriyse ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne'yi yüksek bonservis bedeliyle satıp transfer için kaynak yaratmak... Bu doğrultuda Suudi Arabistan'a gönderileceği konuşulan Senegalli golcünün yeni rotasının belli olduğu ve menajerinin görüşmelere başladığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 07.07.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 10:24
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