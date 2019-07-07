07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Galatasaray, uzun süredir temas halinde olduğu Vincent Aboubakar'ı ikna etti. 27 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 07.07.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 07:49
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Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Transfer listesinde birçok yıldız isim bulunan Galatasaray, somut adımlar atmaya başlıyor.

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Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Vincent Aboubakar'da mutlu sona çok yaklaştı.

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Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Porto'nun Ze Luis'i transfer etmesinin ardından Portekiz ekibinde forma şansı azalan Aboubakar'ın Aslan'a imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

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Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki golcünün birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

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Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

G.Saraylı idarecilerin Aboubakar ile yaptığı görüşmelerde el sıkıştığı öğrenilirken, kulüpler arasında ufak pürüzler kaldığı kaydedildi.

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