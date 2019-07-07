Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Galatasaray, uzun süredir temas halinde olduğu Vincent Aboubakar'ı ikna etti. 27 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 07.07.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





