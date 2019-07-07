07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Banega Galatasaray için resti çekti

Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile görüşen Ever Banega, Galatasaray'a gelmek için kulübünden kolaylık istedi. Kısa süre içinde bonservis pazarlığı başlayacak.

Giriş Tarihi: 07.07.2019 01:48 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 07:49
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Banega Galatasaray için resti çekti

Galatasaray Ever Banega transferinde her geçen gün önemli gelişmeler kat ediyor.

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Banega Galatasaray için resti çekti

Geçtiğimiz hafta oyuncuyu ikna eden sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın kulübüyle görüşmesinden sonra elini iyiden iyiye güçlendirdi.

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Banega Galatasaray için resti çekti

Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile avukatı ve menajeriyle birlikte özel bir toplantı yapan Banega, İspanya'dan ayrılmak istediğini ifade etti.

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Banega Galatasaray için resti çekti

Sevilla ile 1 yıl kontratı kalan ve 2-3 senelik yeni bir anlaşmanın yapılmayacağı yanıtını alan Banega, geleceğini daha net görmek için bu kararı aldığını belirtti.

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Banega Galatasaray için resti çekti

Monchi'nin de bu görüşme üzerine Galatasaray'ın teklifini beklemeye geçtiği kaydedildi. Kısa süre içerisinde yönetimin İspanya'ya giderek pazarlıklara başlaması bekleniyor.

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