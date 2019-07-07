07 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncu geri dönüyor
Gelecek sezon özellikle ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans gösterip başarılı sonuçlar elde etmeyi planlayan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Ever Banega, Vincent Aboubakar, Deniz Türüç ve Radamel Falcao gibi isimleri kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme gelen yıldız, taraftarı heyecanlandıracak cinsten. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.07.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 11:33
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