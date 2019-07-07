07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Gelecek sezon özellikle ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans gösterip başarılı sonuçlar elde etmeyi planlayan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Ever Banega, Vincent Aboubakar, Deniz Türüç ve Radamel Falcao gibi isimleri kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme gelen yıldız, taraftarı heyecanlandıracak cinsten. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 11:33
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncu geri dönüyor

GALATASARAY'DAN CUELLAR ATAĞI

Galatasaray yine scout ekiplerine güveniyor. Fernando Reges'in Sevilla ile görüşmesi ve ayrılması ihtimaline karşın sarı kırmızılılar orta sahayı güçlendirmek için harekete geçti.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Galatasaray'ın Brezilya'da Flamengo forması giyen Gustavo Cuellar'a resmi teklifte bulunduğu ifade edildi.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Takvim Gazetesi'nin haberinde sarı-kırmızılıların scout ekibinin raporu sonrasında Flamengo formasını giyen Gustavo Cuellar için resmi teklif yaptığı belirtildi.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Brezilya basınına göre Galatasaray bu transfer için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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