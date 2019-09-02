Diagne'den herkesi şaşırtan hareket! Avrupa bunu konuşuyor | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray sezonun sona ermesinin ardından yüklü bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya çalıştığı ve adı özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle anılan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge'a kiralandı. Senegalli golcünün Belçika ekibine gitmeden önce yaptığı hareket ise herkesi şaşkına çevirdi.