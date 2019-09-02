02 Eylül 2019, Pazartesi

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Diagne'den herkesi şaşırtan hareket! Avrupa bunu konuşuyor | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray sezonun sona ermesinin ardından yüklü bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya çalıştığı ve adı özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle anılan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge'a kiralandı. Senegalli golcünün Belçika ekibine gitmeden önce yaptığı hareket ise herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 12:23
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Diagne'den herkesi şaşırtan hareket! Avrupa bunu konuşuyor | Son dakika Galatasaray haberleri

Anderlecht'e kiralık transferi konuşulan Diagne, büyük bir sürprizle Club Brugge ile anlaştı.

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Diagne'den herkesi şaşırtan hareket! Avrupa bunu konuşuyor | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da bu kulüple görüşmelere başladığını açıklarken, ortaya ilginç bir transfer öyküsü çıktı.

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Diagne'den herkesi şaşırtan hareket! Avrupa bunu konuşuyor | Son dakika Galatasaray haberleri

Öyle ki Anderlecht kanadı Diagne'nin transfer sürecindeki tutumu karşısında şaşkına döndü.

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Diagne'den herkesi şaşırtan hareket! Avrupa bunu konuşuyor | Son dakika Galatasaray haberleri

Anderlecht yöneticileri "Her konuda anlaşmıştık. Protololü imzalatalım ve hangi forma numarasını istersin diye sorduk."

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Diagne'den herkesi şaşırtan hareket! Avrupa bunu konuşuyor | Son dakika Galatasaray haberleri

"Acil bir işim var diyerek telefonu kapadı. Acil işi Brugge ile sözleşme imzalamasıymış." açıklamasında bulundu.

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