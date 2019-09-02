02 Eylül 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Diagne'den sonra o da gidiyor

Süper Lig'in üçüncü haftasında aldığı Kayserispor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da transfer döneminin son gününde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinde Club Brugge'a kiraladı. Galatasaray'da Diagne'den sonra bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 12:09
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Diagne'den sonra o da gidiyor

Galatasaray transferde dur durak bilmiyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Diagne'den sonra o da gidiyor

Sarı-kırmızılılar son olarak Falcao ile Florin Andone'yi kadrosuna kattı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Diagne'den sonra o da gidiyor

Cimbom'da bir transferin daha açıklanması bekleniyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Diagne'den sonra o da gidiyor

Galatasaray Southampton'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina'yı İstanbul'a getirecek.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Diagne'den sonra o da gidiyor

Fakat Galatasaray'ın bu transferin gerçekleştirmesi için yabancı bir futbolcunun takımdan ayrılması gerekiyor.

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