Galatasaray'da flaş ayrılık! Diagne'den sonra o da gidiyor

Süper Lig'in üçüncü haftasında aldığı Kayserispor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da transfer döneminin son gününde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinde Club Brugge'a kiraladı. Galatasaray'da Diagne'den sonra bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





