20 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin sır vermişti. Albayrak, ''Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor'' demişti. Fatih Terim'in de Chicharito'yu kadrosunda görmeyi çok istediğini yönetime iletti. Sarı-kırmızılılar ile yıldız golcünün kulübü West Ham ile pazarlıklar başladı. İşte dev transfer harekatının detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 23:06
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Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
Sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrilmişti.
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Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
Senegalli santrfor Mbaye Diagne ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray'da ilk gündem maddesi santrfor.
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Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
Takıma en az 2 golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, transferde kolları sıvadı.
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Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü santrfor Chicharito'yu gündemine almıştı.
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