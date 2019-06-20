20 Haziran 2019, Perşembe
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Chicharito'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu!
Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin sır vermişti. Albayrak, ''Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor'' demişti. Fatih Terim'in de Chicharito'yu kadrosunda görmeyi çok istediğini yönetime iletti. Sarı-kırmızılılar ile yıldız golcünün kulübü West Ham ile pazarlıklar başladı. İşte dev transfer harekatının detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 20.06.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 23:06
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