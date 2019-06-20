21 Haziran 2019, Cuma
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Welbeck’i Türkiye’de görebiliriz!
Galatasaray'ın son günlerde gündeminde olan yıldız golcü Danny Welbeck'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki İngiliz golcünün Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Serhat Altıncı, Welbeck'in Galatasaray'a olası transferi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 20.06.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 07:58
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