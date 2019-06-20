21 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Linnes'e kanca! İşte yapacakları teklif

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma takviye yapmak için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da kadrodaki isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin başarılı sağ beki için Rusya'dan 6 milyon euro'luk teklif geleceği öğrenildi. Yönetim ise satış için teknik heyetin raporunu bekleme kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 07:58
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Linnes'e kanca! İşte yapacakları teklif

Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Martin Linnes, Lokomotiv Moskova'yı peşine taktı.

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Linnes'e kanca! İşte yapacakları teklif

Rus ekibinin, Norveçli sağ bek için 6 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı öğrenildi.

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Linnes'e kanca! İşte yapacakları teklif

Moskova teknik direktörü Yuri Semin'in, Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray ile oynanan maçlarda 27 yaşındaki oyuncunun performansına hayran kaldığı bildirildi.

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Linnes'e kanca! İşte yapacakları teklif

Norveçli olması nedeniyle soğuğa alışkın olan Linnes'in, Rusya'nın iklimine kolay bir şekilde adapte olacağı düşünülüyor.

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Linnes'e kanca! İşte yapacakları teklif

AYRILIK KUVVETLENDİ

Yönetimin 6 milyon euro'luk teklife sıcak baktığı öğrenilirken; teknik heyetten gelecek raporu bekleme kararı aldığı ifade edildi.

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