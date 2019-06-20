21 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Linnes'e kanca! İşte yapacakları teklif
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma takviye yapmak için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da kadrodaki isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin başarılı sağ beki için Rusya'dan 6 milyon euro'luk teklif geleceği öğrenildi. Yönetim ise satış için teknik heyetin raporunu bekleme kararı aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.06.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 07:58
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"