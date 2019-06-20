Linnes'e kanca! İşte yapacakları teklif

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma takviye yapmak için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da kadrodaki isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin başarılı sağ beki için Rusya'dan 6 milyon euro'luk teklif geleceği öğrenildi. Yönetim ise satış için teknik heyetin raporunu bekleme kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





