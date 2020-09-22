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Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Süper Lig'den talip çıktı! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Galatasaray 2020-2021 sezonuna 3'te 3 yaparak başladı. Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i geçen sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de Neftçi Bakü'yü eleyerek Hajduk Split'in rakibi olmuştu. Bu süreçte transfer çalışmalarını da sürdüren Cimbom'un Senegalli yıldızı Mbaye Diagne'ye ise flaş bir takım talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 22.09.2020 07:28 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 08:37
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Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Süper Lig'den talip çıktı! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar,son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek 2'inci haftayı da kayıpsız kapattı.

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Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Süper Lig'den talip çıktı! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Sarı-kırmızılar da performansı ile dikkatleri üzerine çeken isim ise takımdan gönderileceği konuşulan Mbaye Diagne oldu.

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Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Süper Lig'den talip çıktı! Transfer görüşmesi gerçekleşti

TERİM MEMNUN KALDI

Fatih Terim Neftçi Bakü deplasmanında Falcao'nun yerine görev yapan Diagne'nin performanslarından son derece memnun kaldı.

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Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Süper Lig'den talip çıktı! Transfer görüşmesi gerçekleşti

İsmi sürekli transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü, Neftçi Bakü karşısında attığı 2 golle beğeni toplarken, takımdaki yerini de güçlendirdi.

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Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Süper Lig'den talip çıktı! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Sezon başı kamp çalışmalarından bu yana ekstra istekli olan Diagne, ilk 11'de formayı istiyor.

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