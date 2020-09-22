Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Süper Lig'den talip çıktı! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Galatasaray 2020-2021 sezonuna 3'te 3 yaparak başladı. Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i geçen sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de Neftçi Bakü'yü eleyerek Hajduk Split'in rakibi olmuştu. Bu süreçte transfer çalışmalarını da sürdüren Cimbom'un Senegalli yıldızı Mbaye Diagne'ye ise flaş bir takım talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 07:28 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 08:37 ABONE OL