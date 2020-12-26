26 Aralık 2020, Cumartesi

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Belhanda'dan büyük fedakarlık! İşte kabul ettiği yeni sözleşme

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes Belhanda'nın yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak konusu. Daha önce sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu ve Fatih Terim'le iyi anlaştığını dile getiren Faslı oyuncu yeni sözleşmeye yeşil ışık yakmıştı. Ve Belhanda yeni sözleşme için ücretinden büyük bir fedakarlık yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:28
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Belhanda'dan büyük fedakarlık! İşte kabul ettiği yeni sözleşme

Galatasaray'a geldiğinden beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Younes Belhanda, eleştirilerin de hep odağında olmuştu. Ancak sarı-kırmızılılarda 10 numarayı sırtına geçirdikten sonra iki şampiyonluk yaşayan bu sezon da Fatih Terim'in en önemli silahlarından biri olan tecrübeli orta sahayla mevcut şartlarda yerinin dolması zor olduğundan yeni kontrat yapılmasına sıcak bakılıyor.

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Belhanda'dan büyük fedakarlık! İşte kabul ettiği yeni sözleşme

Bu bağlamda sezon sonu takımdaki sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda ve temsilcisi başkanla görüşmek için kulübün yolunu tuttu.

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Belhanda'dan büyük fedakarlık! İşte kabul ettiği yeni sözleşme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile takımın 10 numarası Belhanda arasında son derece olumlu bir görüşme gerçekleşti.

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Belhanda'dan büyük fedakarlık! İşte kabul ettiği yeni sözleşme

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini, İstanbul'a çok alıştığını belirten yıldız futbolcuya başkan iki yıllık sözleşme önerdi.

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Belhanda'dan büyük fedakarlık! İşte kabul ettiği yeni sözleşme

YARI YARIYA İNDİRİM YAPMAYI KABUL ETTİ!
Ajansspor'un haberine göre, görüşmede eski kırgınlıklar bir tarafa bırakılırken, Younes Belhanda yarı yarıya bir indirim yapmayı kabul etti.

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