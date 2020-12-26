Belhanda'dan büyük fedakarlık! İşte kabul ettiği yeni sözleşme

Galatasaray'a geldiğinden beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Younes Belhanda, eleştirilerin de hep odağında olmuştu. Ancak sarı-kırmızılılarda 10 numarayı sırtına geçirdikten sonra iki şampiyonluk yaşayan bu sezon da Fatih Terim'in en önemli silahlarından biri olan tecrübeli orta sahayla mevcut şartlarda yerinin dolması zor olduğundan yeni kontrat yapılmasına sıcak bakılıyor.