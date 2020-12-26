26 Aralık 2020, Cumartesi

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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen ve adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru, Fransız basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 15:30
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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya...

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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Monaco'da gözden çıkarılan 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, transferi için ilgilenen kulüplere bir transfer mesajı verdi.

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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ezeli rakiplerin devre arasında transfer etmek istediği Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Oyekuru, Fransa'da Sport'a konuştu.

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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Monaco'dan ayrılacağını söyleyen Nijeryalı kanat oyuncusu, "Söylentiler var. Ama umarım uzun vadeli bir anlaşma olur. Bonservisimle giderim" ifadelerini kullandı.

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