Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen ve adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru, Fransız basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri