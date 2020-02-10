10 Şubat 2020, Pazartesi

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Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da Younes Belhanda ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk yarıda gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken ve Emre Akbaba'nın dönüşüyle birlikte teknik direktör Fatih Terim tarafından yedeğe çekilen Faslı futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Jimmy Durmaz'ın menajeri Erk Toros, takımdaki geleceği merak konusu olan Belhanda ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 22:36
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Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray'da 3 senedir forma giyen Younes Belhanda, performansıyla zaman zaman taraftarın tepkisini çekerken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında taraftarlar girdiği kontak soğuk rüzgarlar estirmişti.

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Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, taraftarın tepki gösterdiği Younes Belhanda'ya ısrarla şans vermiş ve oyuncuyu kazanmak istediğini her seferinde göstermişti. Ancak Alanyaspor maçındaki kupa maçında yaşananlar Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.

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Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilirken tepkilerin odağında ise Younes Belhanda var. Sezon başından bu yanan vasatı aşamayan Faslı oyuncu, Akdeniz ekibi karşısında teknik patron Fatih Terim'in de sabrını taşırdı. Bu sezon ligde sahaya çıktığı 13 maçta 3 gol atıp sadece 1 asist katkısı verebilen Belhanda, umursamaz tavırları ile de saç baş yoldurdu.

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Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

FORMAYI ZOR GÖRÜR

Maç sırasında Fatih Terim, Belhanda'nın boşa giden bir pasının ardından "Hasta… Ruh hastası ya!" derken bu sözler de gündeme damga vurdu. Sosyal medyada Fatih Terim'in sözlerine sarı- kırmızılı taraftarlar destek mesajları verirken, Faslı oyuncunun lakayıt tavırları da eleştirildi.

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Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Bu yaşanan bütün gelişmelerden sonra Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Jimmy Durmaz'ın menajeri Erk Toros, Ajansspor'un sorularını yanıtlarken, Belhanda ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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