10 Şubat 2020, Pazartesi
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Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi
Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da Younes Belhanda ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk yarıda gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken ve Emre Akbaba'nın dönüşüyle birlikte teknik direktör Fatih Terim tarafından yedeğe çekilen Faslı futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Jimmy Durmaz'ın menajeri Erk Toros, takımdaki geleceği merak konusu olan Belhanda ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 22:36
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