11 Şubat 2020, Salı
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Galatasaray'ın golcüsü R'adem'el Büyük! Falcao'yu aratmadı
Yaz transfer döneminin son günlerinde İstanbul'a gelen ve Galatasaray'a imza atan dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao, sakatlıkları nedeniyle Cimbom'da birçok maç kaçırdı. Sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de 9 maça çıkabilen Kolombiyalı golcü, 5 gollük katkı sağlayabildi. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın 3'ünde forma giyebilen Falcao, etkisiz kaldı ve skor üretemedi. Radamel Falcao'nun yokluğunda ise Cimbom'da bir isim devreye girdi! Adem Büyük...
Giriş Tarihi: 11.02.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 08:25
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