11 Şubat 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın golcüsü R'adem'el Büyük! Falcao'yu aratmadı

Yaz transfer döneminin son günlerinde İstanbul'a gelen ve Galatasaray'a imza atan dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao, sakatlıkları nedeniyle Cimbom'da birçok maç kaçırdı. Sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de 9 maça çıkabilen Kolombiyalı golcü, 5 gollük katkı sağlayabildi. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın 3'ünde forma giyebilen Falcao, etkisiz kaldı ve skor üretemedi. Radamel Falcao'nun yokluğunda ise Cimbom'da bir isim devreye girdi! Adem Büyük...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 08:25
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Galatasaray'ın golcüsü R'adem'el Büyük! Falcao'yu aratmadı

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle birçok maç kaçıran Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda tüm kulvarlarda 16 maça çıkarken 6 gollük katkı sağlayabildi.

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Galatasaray'ın golcüsü R'adem'el Büyük! Falcao'yu aratmadı

Kendini bir türlü toparlayamaması ve alternatifi Florin Andone'nin de sakatlanmasıyla beraber sarı-kırmızılılarda Adem Büyük'e şans doğdu.

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Galatasaray'ın golcüsü R'adem'el Büyük! Falcao'yu aratmadı

32 yaşındaki forvet, gelen bu şansı çok iyi kullandı ve adeta kendisine R'adem'el Büyük dedirtti!

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Galatasaray'ın golcüsü R'adem'el Büyük! Falcao'yu aratmadı

LİGDE GOLLER EŞİT!

Süper Lig'de Galatasaray'ın en golcü oyuncuları da Adem Büyük ve Radamel Falcao. İki yıldız isim de ligde takımları adına 5'er gollü katkı sağladı.

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Galatasaray'ın golcüsü R'adem'el Büyük! Falcao'yu aratmadı

SADECE 530 BİN EURO KAZANIYOR

Takvim'in haberine göre; Radamel Falcao, Galatasaray'da yıllık net 5 milyon Euro kazanırken bu rakam bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya kadar ulaşabiliyor. Adem Büyük'ün maaşı ise net 3.5 milyon TL... (yaklaşık 530 bin Euro)

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