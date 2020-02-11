Galatasaray'ın golcüsü R'adem'el Büyük! Falcao'yu aratmadı

SADECE 530 BİN EURO KAZANIYOR

Takvim'in haberine göre; Radamel Falcao, Galatasaray'da yıllık net 5 milyon Euro kazanırken bu rakam bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya kadar ulaşabiliyor. Adem Büyük'ün maaşı ise net 3.5 milyon TL... (yaklaşık 530 bin Euro)