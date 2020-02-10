10 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! FIFA...

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ancak Belçika ekibinde kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Brugge'ün Diagne'yi oynatmayarak oyuncuya zarar verdiğini ve Belçika ekibinin kendilerine 15.5 milyon Euro civarında bir bedel ödemek zorunda olduğunu açıklamıştı. Club Brugge'den Galatasaray'a "FIFA tehdidi bizi korkutmadı" şeklinde bir yanıt verirken, Senegalli golcü de geleceğiyle ilgili flaş bir karar almaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 19:48
  • 1
  • 16
Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! FIFA...

Sezon başında Anderlecht'e transfer olması beklenilirken son anda Club Brugge'ü tercih eden Diagne, Anderlecht'i çileden çıkartmıştı.

  • 2
  • 16
Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! FIFA...

Anderlecht yöneticileri transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazar akşamı Galatasaray'a tüm evrakları gönderdik. Oyuncu için aracılık eden bazı kişiler, otel odalarının ayırtılmasını istediler. Diagne pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecekti. Dolayısıyla takım menajerlerimiz havaalanına kendisini karşılamaya gittiler. Bir saat sonra haber geldi ki, oyuncu orada değildi. Bu durum bana tuhaf geldi. Pazar akşamı Galatasaray'a tüm evrakları gönderdik. Oyuncu için aracılık eden bazı kişiler, otel odalarının ayırtılmasını istediler."

  • 3
  • 16
Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! FIFA...

"Diagne pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecekti. Dolayısıyla takım menajerlerimiz havaalanına kendisini karşılamaya gittiler. Bir saat sonra haber geldi ki, oyuncu orada değildi. Bu durum bana tuhaf geldi. Ben Club Brugge ile kontak kurmadım. Eğer Brugge, Anderlecht'in anlaşması olduğunu biliyorduysa bu talihsiz bir durum. Onların yerinde olsam bunu yapmazdım. En azından bir kere arardım. Sonuçta birbirini tanıyan insanlarız, aramızda bir hukukumuz, beraber oturup kalkmışlığımız var. İlerde transfer yapacak olduğumuzda, bu planlarımızın gazetelerde yer almamasına dikkat edeceğiz." demişti.

  • 4
  • 16
Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! FIFA...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Diagne, Brugge ile çalışmalara başlamış ve maçlarda rol almıştı. Ancak Diagne, burada da istediğini bulamadı ve kadro dışı kaldı.

  • 5
  • 16
Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! FIFA...

Club Brugge'da kiralık olarak oynayan oyuncu, kadro dışı kalmasının ardından yeni bir karara imza attı. Buna göre 28 yaşındaki Diagne, takımını FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör