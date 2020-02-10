10 Şubat 2020, Pazartesi
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Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! FIFA...
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ancak Belçika ekibinde kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Brugge'ün Diagne'yi oynatmayarak oyuncuya zarar verdiğini ve Belçika ekibinin kendilerine 15.5 milyon Euro civarında bir bedel ödemek zorunda olduğunu açıklamıştı. Club Brugge'den Galatasaray'a "FIFA tehdidi bizi korkutmadı" şeklinde bir yanıt verirken, Senegalli golcü de geleceğiyle ilgili flaş bir karar almaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 19:48
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