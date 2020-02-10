Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! FIFA...

"Diagne pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecekti. Dolayısıyla takım menajerlerimiz havaalanına kendisini karşılamaya gittiler. Bir saat sonra haber geldi ki, oyuncu orada değildi. Bu durum bana tuhaf geldi. Ben Club Brugge ile kontak kurmadım. Eğer Brugge, Anderlecht'in anlaşması olduğunu biliyorduysa bu talihsiz bir durum. Onların yerinde olsam bunu yapmazdım. En azından bir kere arardım. Sonuçta birbirini tanıyan insanlarız, aramızda bir hukukumuz, beraber oturup kalkmışlığımız var. İlerde transfer yapacak olduğumuzda, bu planlarımızın gazetelerde yer almamasına dikkat edeceğiz." demişti.