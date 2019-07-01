01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Babel o ismi Galatasaray'a istedi! "Gelirse büyük katkı sağlar"
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'ın listesi hayli kabarık. Süper Lig'den Vedat Muriç için ciddi mesai harcayan sarı-kırmızılılar Banega transferinde de sona yakın. Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel gibi isimlerde mutlu sona ulaşan Aslan, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek. Bu kapsamda alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim, ileri hat için yedek kulübesini kuvvetlendirmek istiyor. Yeni transfer Ryan Babel'in de önerisi ile yıldız isim için harekete geçen Galatasaray girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu o isim...
Giriş Tarihi: 01.07.2019 02:06 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 07:55
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