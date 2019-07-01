01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Babel o ismi Galatasaray'a istedi! "Gelirse büyük katkı sağlar"

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'ın listesi hayli kabarık. Süper Lig'den Vedat Muriç için ciddi mesai harcayan sarı-kırmızılılar Banega transferinde de sona yakın. Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel gibi isimlerde mutlu sona ulaşan Aslan, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek. Bu kapsamda alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim, ileri hat için yedek kulübesini kuvvetlendirmek istiyor. Yeni transfer Ryan Babel'in de önerisi ile yıldız isim için harekete geçen Galatasaray girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu o isim...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 02:06 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 07:55
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Babel o ismi Galatasaray'a istedi! Gelirse büyük katkı sağlar

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Babel o ismi Galatasaray'a istedi! Gelirse büyük katkı sağlar

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

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Babel o ismi Galatasaray'a istedi! Gelirse büyük katkı sağlar

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

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Babel o ismi Galatasaray'a istedi! Gelirse büyük katkı sağlar

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

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Babel o ismi Galatasaray'a istedi! Gelirse büyük katkı sağlar

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

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