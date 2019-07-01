01 Temmuz 2019, Pazartesi

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Yıldız ismin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'a imza attıran Cimbom, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek. Bu kapsamda alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor. Şampiyon Galatasaray bir transfer bombası daha patlatmak üzere… Sarı kırmızılı kulüp, yıldız oyuncunun menajerini masaya oturmak üzere bu hafta içinde İstanbul'a getirecek. İşte transfere dair tüm detay ve gelişmeler…

Giriş Tarihi: 01.07.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 16:55
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Yıldız ismin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Şampiyon G.Saray bir transfer bombası daha patlatmak üzere…

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Yıldız ismin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'a imza attıran Cimbom, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek.

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Yıldız ismin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Bu kapsamda alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.

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Yıldız ismin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Transferde şahlanan Aslan, ara vermeden yeni bir ismi daha taraftarlarına duyurmaya hazırlanıyor.

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Yıldız ismin menajeri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Sarı-kırmızılı yönetim, 10 numara mevkisi için düşündüğü Ever Banega'da mutlu sona çok yaklaştı.

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