01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı etmek isteyen Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini duyuran Sarı-Kırmızılılarda gözler golcü transferine çevrildi. Adı Vedat Muriç, Vincent Aboubakar, Benjamin Tetteh, Ze Luis, Radamel Falcao ve Andy Carroll ile anılan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 00:06 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 07:56
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Sarı-Kırmızılılar, iç ve dış transferde atağa kalktı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Geçtiğimiz sezon transfer hamlelerini geç yaptığı için eleştirilen yönetim Ryan Babel, Valentine Ozorwafor ve Adem Büyük transferlerini duyurdu.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Cimbom'un prensip anlaşmasına vardığı Ever Banega, Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı'yı da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray ayrıca ara transfer döneminde Standard Liege'den kiraladığı Christian Luyindama'yı da bonservisiyle birlikte kadroya katacak.

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