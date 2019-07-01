01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Görüşmeler başlıyor
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı etmek isteyen Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini duyuran Sarı-Kırmızılılarda gözler golcü transferine çevrildi. Adı Vedat Muriç, Vincent Aboubakar, Benjamin Tetteh, Ze Luis, Radamel Falcao ve Andy Carroll ile anılan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.07.2019 00:06 Güncelleme Tarihi: 01.07.2019 07:56
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