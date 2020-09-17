Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı gündem oldu! "İlk 11 oynayamaz"

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Neftçi Bakü ile mücadele etti. Teknik direktör Fatih Terim son Süper Lig maçından farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam forvette Diagne'ye görev verirken yıldız futbolcunun performansı sonrası taraftarlar sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...



