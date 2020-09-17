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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı gündem oldu! "İlk 11 oynayamaz"

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Neftçi Bakü ile mücadele etti. Teknik direktör Fatih Terim son Süper Lig maçından farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam forvette Diagne'ye görev verirken yıldız futbolcunun performansı sonrası taraftarlar sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 20:25
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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı gündem oldu! İlk 11 oynayamaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçındaki tercihleriyle dikkat çekti.

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı gündem oldu! İlk 11 oynayamaz

Deneyimli teknik adam, sezonun ilk haftasında ilk 11'de yer alan yıldızları Elabdelloui, Feghouli, Arda Turan ve Falcao'yu yedek kulübesine çekerken, Linnes, Ömer, Babel ve Diagne'yi 11'de sahaya sürdü.

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı gündem oldu! İlk 11 oynayamaz

Galatasaray'da transfer beklenen orta sahada Ömer, Taylan ve Belhanda yer aldı.

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı gündem oldu! İlk 11 oynayamaz

FORVETTE MBAYE DIAGNE

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, Neftçi Bakü maçıyla ilk 11'deki yerini almış oldu.

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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı gündem oldu! İlk 11 oynayamaz

GOLLE DÖNDÜ

Zorlu karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Galatasaray rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılıların golü Mbaye Diagne'den geldi.

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