13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da eski futbolcuları Arda Turan ismi ön plana çıkmıştı. Bu transfer söylentisi sarı-kırmızılı taraftarları ikiye bölmüştü. Deneyimli oyuncudan Galatasaray açıklaması geldi. İşte detaylar... Galatasaray son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 13.07.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 19:26
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