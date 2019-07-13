13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Biçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı Fernando takımdan ayrıldı. Fatih Terim, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu takımda görmek istiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.07.2019 10:38
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