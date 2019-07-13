13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Biçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı Fernando takımdan ayrıldı. Fatih Terim, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu takımda görmek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.07.2019 10:38
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Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları devam ediyor.

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Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ekipler kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

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Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Galatasaray'da ise transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.

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Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Fernando Sevilla'ya transfer oldu.

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Fatih Terim Fenerbahçe'den ayrılan ismi takımda görmek istiyor

Fatih Terim ise orta sahaya takviye amacıyla Fenerbahçe'den ayrılan yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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