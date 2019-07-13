13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...
Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun resmen başlamasıyla transfer bombaları da arka arkaya patlamaya başladı. Bu kapsamda kulüpler takımlarına uygun isimler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken ekiplerine uzun yıllar hizmet veren isimlerin de transferle ayrılacak olmasıyla bir dönem de kapanmış olacak.
Giriş Tarihi: 13.07.2019 14:45
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