13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun resmen başlamasıyla transfer bombaları da arka arkaya patlamaya başladı. Bu kapsamda kulüpler takımlarına uygun isimler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken ekiplerine uzun yıllar hizmet veren isimlerin de transferle ayrılacak olmasıyla bir dönem de kapanmış olacak.

Giriş Tarihi: 13.07.2019 14:45
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Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

İşte Süper Lig'de dengeleri değiştirecek isimler ve tam 18 transfer bombasının detayları:

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Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

AHMET ÇALIK

Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın gönderilme kararı çıktı. Göztepe, Ahmet Çalık için kiralama formülüyle teklifini yineleyecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüşecek olan Başkan Mehmet Sepil, bu konuda kolaylık isteyecek.

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Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

25 yaşındaki futbolcuya G.Birliği, Sivas, Denizlispor, Ankaragücü ve Rize de talip olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 987 dakika sahada kaldı

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Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

EMRAH BAŞSAN

Gelecek sezon Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Gazişehir Gaziantepspor, küme düşen Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ı transfer listesine aldı. Emrah için Göztepe de resmen devrede. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 31 maçta oynadı ve 1 gol attı.

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Son dakika transfer bombaları! Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş...

UMUT BULUT

Teknik direktörlük koltuğuna Sumudica'yı oturtan Gazişehir Gaziantep, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Umut Bulut ile prensip anlaşmasına vardı.

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