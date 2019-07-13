13 Temmuz 2019, Cumartesi

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Flaş transfer itirafı: ''Galatasaray isterse giderim''

Galatasaray'da transfer ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için büyük mesai harcıyor. Buna göre birçok yıldız isimle temasta olan Galatasaray'a yurtdışından sürpriz bir transfer itirafı geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 13.07.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 20:18
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Flaş transfer itirafı: ''Galatasaray isterse giderim''

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Flaş transfer itirafı: ''Galatasaray isterse giderim''

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu, aynı başarılara bu sene de uzanmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

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Flaş transfer itirafı: ''Galatasaray isterse giderim''

Fernando'yu Sevilla'ya gönderen, Diagne'yi de elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde düğmeye bastı.

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Flaş transfer itirafı: ''Galatasaray isterse giderim''

Birçok yıldızla temasta olan Cimbom'a yurtdışından sürpriz bir transfer itirafı geldi.

İşte detaylar...

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Flaş transfer itirafı: ''Galatasaray isterse giderim''

Polonya Ligi takımlarından Lechia Gdanks'ın Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin'den Galatasaray itirafı geldi.

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