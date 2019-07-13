13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Flaş transfer itirafı: ''Galatasaray isterse giderim''
Galatasaray'da transfer ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için büyük mesai harcıyor. Buna göre birçok yıldız isimle temasta olan Galatasaray'a yurtdışından sürpriz bir transfer itirafı geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 13.07.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 20:18
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