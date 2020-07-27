27 Temmuz 2020, Pazartesi

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Amerika'da gündem Radamel Falcao! David Beckham...

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna büyük beklentilerle kattığı Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda sakatlıklardan kurtulamamış ve beklentileri karşılayamamıştı. Inter Miami'nin ilgilendiği iddia edilen dünyaca ünlü yıldız oyuncu, Amerika'da gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 14:46
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Amerika'da gündem Radamel Falcao! David Beckham...

Sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sürekli yaşadığı sakatlıklar ve inişli çıkışlı form durumu nedeniyle istenilen istikrarı tutturamamıştı.

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Amerika'da gündem Radamel Falcao! David Beckham...

Sarı kırmızılı camianın kendisinden çok şey beklemesine karşın yetersiz kalan Falcao için ayrılık çanları kısa süre önce çalmaya başlamıştı.

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Amerika'da gündem Radamel Falcao! David Beckham...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin, Falcao ile ilgilendiği haberleri medyaya yansıdı ve sonrasında olanlar oldu...

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Amerika'da gündem Radamel Falcao! David Beckham...

Kolombiya basını, yaşanan olayları haberleştirdi ve Amerika'daki Falcao çılgınlığını anlattı. Haber şu şekilde oldu;

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Amerika'da gündem Radamel Falcao! David Beckham...

"Bu transfer söylentisi bir rüya gibi. MLS kulübü Inter Miami'nin yeni sahibi David Beckham'ın, Florida kulübüne Radamel Falcao ve James Rodriguez'i getireceği söyleniyor.

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