ABD'de Radamel Falcao çılgınlığı! Taraftarlar stada dayandı

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen fakat bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'ya, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin talip olduğu iddia edilmişti. Miami'li taraftarlar, Falcao'nun formasını giydi ve stat kapısına dayanarak besteler söyledi.

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