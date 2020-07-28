Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Bombalar art arda patlayacak

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitiren Galatasaray, bu sezon istediği hedefe ulaşamadı. Sarı-kırmızılılarda son günlerde birçok sıcak gelişme yaşanırken, teknik direktör Fatih Terim de transferde ince eleyip sık dokuyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetimle görüşen Terim, takımın ihtiyacı olan bölgeleri yönetime iletmişti. Takımdan ayrılan isimlerle birlikte transfer takviye ihtiyacı kaçınılmaz olan Cimbom'da, transferde dev bir hamle gelmesi bekleniyor. İşte sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler ve mevki mevki düşünülen isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 28.07.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 11:42 ABONE OL