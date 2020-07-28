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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Bombalar art arda patlayacak

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitiren Galatasaray, bu sezon istediği hedefe ulaşamadı. Sarı-kırmızılılarda son günlerde birçok sıcak gelişme yaşanırken, teknik direktör Fatih Terim de transferde ince eleyip sık dokuyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetimle görüşen Terim, takımın ihtiyacı olan bölgeleri yönetime iletmişti. Takımdan ayrılan isimlerle birlikte transfer takviye ihtiyacı kaçınılmaz olan Cimbom'da, transferde dev bir hamle gelmesi bekleniyor. İşte sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler ve mevki mevki düşünülen isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 28.07.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 11:42
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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Bombalar art arda patlayacak

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor deplasmanında sahne alan Galatasaray, buradan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Bombalar art arda patlayacak

Bu sonuçla birlikte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sezonuu 56 puanla 6. sırada bitirdi.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Bombalar art arda patlayacak

Ligin sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılılar, tüm konsantrasyonunu transfere vermiş durumda...

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Bombalar art arda patlayacak

İlk olarak kiralık oyuncularıyla yollarını ayıran Galatasaray, bu kapsamda Onyekuru, Andone, Seri, Lemina takımlarına geri dönmüştü.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Bombalar art arda patlayacak

Aslan bu 4 oyuncu için kulüplerine 3 milyon 950 bin Euro kiralama ücreti öderken, oyunculara ise net 8 milyon Euro ödemişti.

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