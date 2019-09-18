18 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçında yaşandığı iddia edilen kural hatası ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarına da yanıt veren Koç, tecrübeli teknik adamla ilgili sert ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 15:45
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Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KURAL HATASI GÜNDEMİMİZDE

"Kural hatası gündemde, itirazımız da olacak. Bize verilen süre çerçevesinde incelememizi yapıyoruz. Bir tanesinde görüntü sıkıntımız oldu, yayıncı kuruluşa da teşekkür ediyoruz yardımcı oldular."

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Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!

BİZE GÖRE KURAL HATASI VAR

"Bize göre kural hatası var. Bir tanesi açık değil. Başvurumuzu yapacağız, zaman ne gösterir göreceğiz. Başvuru yapmamak sorun olur. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum, o TFF'nin kararı."

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Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!

TÜRK FUTBOLUNA ALGI OPERASYONU İLE YÖN VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR

"Şimdiden görüyorum ki algı operasyonları başlamış bile. Türk futbolu ne yazık ki yıllardır, özellikle son yıllardır algı operasyonları üstünden yönetilmeye çalışılıyor. Biz de Fenerbahçe olarak az ve öz konuşmaya çalışıyoruz."

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Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!

ENTERESAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Çok fazla hakem hatası yapılıyor demek için erken. Bence vahim olan kısım TFF üstünde baskı yaratmak için gereksiz polemikler yaratılıyor. Enteresan bir dönemden geçiyoruz."

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Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!

ORTALIĞI ATEŞE ÇEVİREN ORTADA

"Kim ortalığı ateşe çeviriyor ortada. Direkt benim ya da bizim yaptığımız bir şey varsa ona sor ama biz mümkün olduğunca dışarda kalmaya çalışıyoruz."

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