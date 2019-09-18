18 Eylül 2019, Çarşamba
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Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçında yaşandığı iddia edilen kural hatası ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarına da yanıt veren Koç, tecrübeli teknik adamla ilgili sert ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 18.09.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 15:45
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