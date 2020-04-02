02 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! "Kulübe yakın kişiler..."

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un başında bulunan teknik direktör Yılmaz Vural, küresel bir salgın haline gelen ve spor müsabakalarının da ertelenmesine sebep olan corona virüsü ile ilgili konuştu. Vural ayrıca Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardındana teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den teklif alıp almadıyla ilgili flaş bir itirafta bulundu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 16:28
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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! Kulübe yakın kişiler...

Geçtiğimiz yıllarda birçok Süper Lig ekibini çalıştıran ve aktif kariyerini Akhisarspor'da sürdüren 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, bir Youtube programına konuk oldu.

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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! Kulübe yakın kişiler...

Corona virüsü gündemini değerlendiren Vural, Fenerbahçe'den teklif aldığı konusunda yer alan iddialara da açıklık getirdi.

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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! Kulübe yakın kişiler...

İŞTE YILMAZ VURAL'IN AÇIKLAMALARI

İstanbul bana çok emin gelmedi. İnsanlar tedirgin, ürkek... Çocukları alıp Akhisar'a geldim. Burada da önlemlere uyuyoruz. Önlemleri doğru buluyorum.

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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! Kulübe yakın kişiler...

Esneklik ve kuvvet 1 haftada kayboluyor. Akhisar olarak çok iyi durumdaydık. Oyuncular iyi dönmezse kötü olur. UEFA toplandı. Şimdi yarınki bizim toplantıyı bekliyoruz.

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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! Kulübe yakın kişiler...

Seyircisiz maç rezalet. Taraftar çok önemli. Bu iş onlarsız olmaz. Kendi kendimize oynasak ne olur oynamasak ne olur.

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