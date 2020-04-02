02 Nisan 2020, Perşembe
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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! "Kulübe yakın kişiler..."
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un başında bulunan teknik direktör Yılmaz Vural, küresel bir salgın haline gelen ve spor müsabakalarının da ertelenmesine sebep olan corona virüsü ile ilgili konuştu. Vural ayrıca Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardındana teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den teklif alıp almadıyla ilgili flaş bir itirafta bulundu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
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