02 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Eğer Aziz Yıldırım seçilseydi...

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni direktör için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın dev planı ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Tahir Kum, eğer Aziz Yıldırım yönetimi kalsaydı takımın başına getirilecek olan dünyaca ünlü teknik direktörü açıkladı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 13:03
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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Eğer Aziz Yıldırım seçilseydi...

İşte Tahir Kum'un konuyla ilgili yazısı:

Belçika'nın yıldızlar yetiştirmesinde ve Dünya Kupası'nda 3. olmasında büyük katkısı olan usta ismin Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı...

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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Eğer Aziz Yıldırım seçilseydi...

Malum maç yok, futbolda da yaprak kıpırdamıyor. Haliyle spor ekranlarından hangisini açsan nostalji kuşağı. Geçmişe yolculuk var, her yerde. Hazır bu fırsat, ben de sizi biraz geçmişe götüreyim istedim...

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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Eğer Aziz Yıldırım seçilseydi...

2017'nin sonlarıydı... Anderlecht Kulübü scoutlarından Bekir Tetik'in davetlisi olarak Brüksel'e gitmiştim. Şampiyonlar Ligi grup maçları vardı evlerinde, PSG ile. Ben de müsabakayı kulübün locasında, yöneticiler ve bazı futbolcularıyla birlikte izleme fırsatı bulmuştum.

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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Eğer Aziz Yıldırım seçilseydi...

'0'A RAĞMEN ALKIŞ

Şahsen, 'önemli bir deneyim' kazandığım bir maç olmuştu. Başlıca sebebi gruptaki ilk üç maçında sıfır çekmiş, golü dahi olmayan ve o gün de sahasında PSG karşısında 4-0'la bozguna uğrayan Anderlecht takımının, maçtan sonra hemen hemen tüm tribünler tarafından ayakta alkışlanmasıydı.

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Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Eğer Aziz Yıldırım seçilseydi...

EMEĞİ ALKIŞLIYORUZ

Şaşırmış ve pek de anlam verememiştim bu duruma. Merak da etmiştim, Bekir'e dönerek, "Şu locanın önündeki kır saçlı amcaya sorar mısın, bu alkışın özel bir nedeni var mı?" demiştim. Aldığımız cevap ilginçti: "Gençler! Onlar sayesinde bugün burada bu yıldızları seyrediyoruz. Neymar'ı, Cavani'yi, Mbappe'yi. Bizim için öncelikli olan onların verdiği emek. Onların emeği ile bu takımlar, bu yıldızlar buralara geliyor, biz de o emeğe alkışlıyoruz."

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