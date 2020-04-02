Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Eğer Aziz Yıldırım seçilseydi...

EMEĞİ ALKIŞLIYORUZ

Şaşırmış ve pek de anlam verememiştim bu duruma. Merak da etmiştim, Bekir'e dönerek, "Şu locanın önündeki kır saçlı amcaya sorar mısın, bu alkışın özel bir nedeni var mı?" demiştim. Aldığımız cevap ilginçti: "Gençler! Onlar sayesinde bugün burada bu yıldızları seyrediyoruz. Neymar'ı, Cavani'yi, Mbappe'yi. Bizim için öncelikli olan onların verdiği emek. Onların emeği ile bu takımlar, bu yıldızlar buralara geliyor, biz de o emeğe alkışlıyoruz."