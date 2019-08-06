Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim'

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Roma'nın yıldızı Kolarov ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, transferde bir bomba daha patlatmayı hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer hedefleri arasında en tepede yer alan yıldız futbolcu kulübüne resti çekti ve Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söyledi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





